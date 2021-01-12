تنس – ميار شريف تتأهل للدور الختامي لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 15:36

كتب : محرر في الجول

ميار شريف

فازت ميار شريف على الأمريكية جريس مين المصنفة العالمية رقم 247 في الدور التاني من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفاز ميار شريف بالمباراة بنتيجة 2-1 بعدما انتهت المجموعات بنتائج: 6-3 و6-2 و6-1.

وستواجه ميار شريف الصربي ألكسندرا كرونينش في تصفيات الدور الختامي للبطولة.

وأصبحت ميار شريف أول مصرية تصل لدور رئيسي لبطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام".

وتأتي ميار شريف في التصنيف رقم 128 عالميا وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.

ميار شريف
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