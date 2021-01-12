اتحاد الكرة يعلن تغريم عبد الحفيظ وطولان وهاني سعيد

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قراراتها بعد اجتماعها يوم الإثنين، والتي شهدت تغريم حلمي طولان مدرب إنبي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وقال بيان لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري إنه تم تغريم كل من حلمي طولان وعبد الحفيظ وهاني سعيد مبلغ 50 ألف جنيه.

كما تقرر إيقاف عماد عزت حسنين مدرب إنبي (فريق مواليد 2006) عشر مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

ويأتي قرار لجنة الانضباط حسبما صرح مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com تجاه ثلاثي الدوري الممتاز: "غرامة طولان بسبب انتقاد اتحاد الكرة واتهامه بالمجاملة، أما عبد الحفيظ وهاني سعيد لمهاجمة الحكام وانتقادهم".

فيما جاء قرار إيقاف عماد عزت حسنين مدرب إنبي بسبب تعديه على حكم مباراة فريقه ضد بيراميدز في مسابقة مواليد 2006.

وكان عبد الحفيظ قد انتقد حكم مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا التي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح المارد الأحمر، أما هاني سعيد فكان قد انتقد حكم مباراة فريقه ضد الزمالك والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.