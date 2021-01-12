رئيس فنربخشة يوضح موقف ناديه من التعاقد مع أوزيل

وضح علي كوتش رئيس نادي فنربخشة موقف فريقه من التعاقد مع مسعود أوزيل نجم أرسنال.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

ورغم استمرار عقده حتى 2021؛ إلا أن أوزيل خرج من قائمة أرسنال في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي ولم يشارك في أي مباراة.

وقال كوتش في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "دعونا نوضح موقفه. أقول أن الأمر بمثابة الحلم بالنسبة لنا".

وأضاف "لكنني أوضح أننا لم نتحدث أو نصدر أي بيانات عن هذا من قبل".

وتابع "المهم هو أن يتوصل أوزيل لاتفاق مع ناديه الحالي".

واستمر "لكني أستطيع أن أقول أننا اقتربنا (من الصفقة) أكثر من أي وقت مضى".

وأتم "لكننا لم ننهِ أي شيء بعد. قد تنتهي (الصفقة) لنا أو قد لا تنتهي".

وانتقل أوزيل لأرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد وشارك مع الفريق في 254 مباراة وسجل 44 هدفا وصنع 77.

وحقق أوزيل مع أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات.