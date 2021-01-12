انتهت في الدوري - سموحة (2) - (2) البنك الأهلي

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

سموحة

يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما 6 نقاط ولكن سموحة لديه مباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

د.٩٤ فرصة خطيرة لمحمد عبد المنعم مدافع سموحة الذي كان في مواجهة مباشرة من الطرف الأيمن مع الزنفلي لكنه يسدد الكرة ضعيفة ويمسكها حارس البنك الأهلي.

د.88 جووول هدف التعااادل، فادي فريد يسجل هدفا جميلا للغاية من تسديدة صاروخية، تمريرة طولية أبعدها رجب نبيل برأسية ليسددها فريد على الطائر.

د.86 طرد عادل مصطفى مدرب البنك الأهلي

د.85 جووول لسموحة، رجب نبيل برأسية رائعة بعد ركلة حرة مباشرة نفذها شريف رضا.

د.82 خطيييرة، حسام حسن يهدر والمرمى خال.. تمريرة رائعة من إسلام جمال إلى شريف رضا داخل منطقة جزاء البنك الأهلي على الطرف الأيسر، ليرسلها بعد تخطي الزنفلي كعرضية إلى حسام حسن والمرمى خال، لكن المهاجم سددها بعيدا عن المرمى.

د.64 جووول أحمد علي يسجل من نقطة الجزاء.

د.62 تقنية حكم الفيديو تراجع اللقطة.

د.62 الحكم يصفر لإيقاف اللعب واحتساب ركلة جزاء ضد أحمد جمال مدافع سموحة بعد تدخل على أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.44 جووول حسام حسن يسجل من نقطة الجزاء، رغم أن محمد كوفي مدافع البنك الأهلي منح تعليمات لزميله الحارس الزنفلي لكنها لم تكن كافية.

د.44 ركلة جزاء لنادي سموحة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو

د.43 بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح سموحة وأشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد مجدي لاعب البنك الأهلي بعد تدخل من اللاعب على لاعب سموحة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

د.23 توقف اللعب لدقيقتين لعلاج الهاني سليمان

د.21 تمريرة بينية خطيرة للغاية من وسط الملعب للطرف الأيسر، تصل إلى موسى دياوارا مهاجم البنك الأهلي الذي انطلق وانفرد بالهاني سليمان لكنه بالغ في الاحتفاظ بالكرة إلى أن اصطدم بالحارس.

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة
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