آس: ريال مدريد يؤجل حسم موقف كامافينجا لشهر أبريل

قررت إدارة ريال مدريد تأجيل قراراها بشأن التوقيع مع إدواردو كامافينجا لاعب ستاد رين لشهر أبريل المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الإسباني سينتظر نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا، وما ستؤول إليه جائحة كورونا لاتخاذ القرار.

وطلب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق التعاقد مع كامافينجا لتدعيم خط وسط ريال مدريد.

وكان كامافينجا قد علّق على اهتمام أندية أوروبا بالتعاقد معه، ومن ضمنها ريال مدريد.

وقال كامافينجا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بالفخر لاهتمام الاندية الكبيرة بي".

وأضاف "لكني أبقى هادئا ومتواجد مع رين في الفترة الحالية".

وأتم "بعد نهاية الموسم سنقيم الموقف ونرى الإيجابيات والسلبيات".

وينتهي عقد كامافينجا (18 عاما) مع ليل عام 2022.

ويعد كامافينجا الأنجولي الأصل الفرنسي الجنسية من ناشئين ستاد رين.

ويلعب كامافينجا مع الفريق الأول منذ عام 2019، وخاض مع الفريق 64 مباراة.