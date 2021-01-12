إيجابية مسحة أمين عمر ومحمد عادل حكما لمباراة الأهلي والإنتاج

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 14:14

كتب : أحمد الخولي

محمد عادل - الحكم - الأهلي - إنبي

قرر اتحاد الكرة تعيين محمد عادل ليكون حكم ساحة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، بعد إيجابية اختبار رابيد تيست الخاصة بأمين عمر.

أمين عمر سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا في معامل وزارة الصحة المصرية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي ويعاونه كل من أحمد توفيق ورجب محمد، ومحمود رشدي حكما رابعا.

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والثنائي محمد عباس قابيل وإبراهيم محجوب للفيديو.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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