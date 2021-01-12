تقرير نرويجي: إصابة مدرب أمريكا لكرة اليد و17 فردا بفيروس كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 13:23

كتب : محرر في الجول

روبرت هيدلن

جاءت نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، إيجابية لـ18 فردا من منتخب أمريكا لكرة اليد وفقا لما نشره موقع "aftenposten" النرويجي.

وتشارك أمريكا في بطولة العالم لليد التي تنظمها مصر، في الفترة ما بين 13-31 يناير الجاري.

وتتواجد بعثة أمريكا في الدنمارك لكي تستعد لبطولة العالم.

وكشف التقرير أن روبرت هيدلن المدير الفني لمنتخب أمريكا أصيب بفيروس كورونا بالإضافة لعددا من اللاعبين والطاقم الإداري.

وقال روبرت هيدلن لـ "aftenposten": " "كشفت المسحة الطبية عن إصابة 18 فردا من منتخب أمريكا. الوضع لا يصدق".

وأضاف "سنرسل 12 لاعبا لمصر يوم الأربعاء المقبل، لكننا لا نمتلك خط دفاع، لكن لدينا حارس مرمى".

وكشف "أجرينا مسحة طبية يوم الاثنين وجاءت سلبية. لكن ربما آتى إلينا شخصا من أمريكا حاملا للفيروس، ونشر العدوى بيننا".

وأتم"قد ننافس على كأس الرئيس".

وتلعب أمريكا في المجموعة الخامسة مع النرويج والنمسا وفرنسا.

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