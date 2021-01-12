تأثير الهزيمة مستمر.. ألافيش يعلن عن نهاية رحلة ماتشين التدريبية مع الفريق

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيش عن رحيل المدرب بابلو ماتشين عن تدريب الفريق، وذلك بحسب موقع النادي الرسمي.

ويأتي انفصال ماتشين عن ديبورتيفو ألافيش بعد الخسارة ضد قادش بنتيجة 3-1 في الجولة 18 للدوري الإسباني.

ووجهت إدارة ألافيش الشكر لماتشين، على أن يتولى خافيير كابيّو مدرب الفريق الرديف الإشراف على التدريبات حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وكان ماتشين قد تولى تدريب ديبورتيفو ألافيش مطلع الموسم الحالي.

وقاد ماتشين ألافيش في 20 مباراة بكل المسابقات في الموسم الحالي، حيث فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات.

ويحتل ألافيش المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وكان ماتشين قد تولى تدريب أندية جيرونا وإشبيلية وإسبانيول من قبل.