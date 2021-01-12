أسامة خليل لـ في الجول: الإسماعيلي "تعبان" فنيا.. لا توجد قوة هجومية للفريق

يرى أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي الأسبق أن الفريق يعاني من سوء الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وكان الإسماعيلي قد ودع منافسات البطولة العربية للأندية من نصف النهائي بالخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم في المغرب.

وقال خليل في تصريحات لـ FilGoal.com: "على مدار تاريخي كلاعب ومتابع لم أر الإسماعيلي بهذا السوء الذي يمر به حاليا".

وتابع "الفريق بلا أي قوة هجومية وهذا ما شاهدته في اللقاء الأخير، تشعر أن الفريق (تعبان) من الناحية الفنية".

وأضاف خليل "لم أستطع الاستمرار في متابعة الشوط الثاني للقاء الرجاء بسبب الضعف الهجومي في الشوط الأول للدراويش".

وشدد "لا بد من بذل الجهد لكي يعلم الجميع قيمة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "يجب إنقاذ الفريق قبل التعرض للخطورة في نهاية الموسم".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 6 نقاط من ست مباريات.

ولم يحقق الدراويش سوى فوز وحيد في المسابقة هذا الموسم وقاد الفريق ثلاث مدربين حتى الآن.