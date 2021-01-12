سان جيرمان يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا قبل مواجهة مارسيليا في السوبر

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 12:03

كتب : FilGoal

كولين داجبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة لاعبه كولين داجبا بفيروس كورونا "كوفيد 19" وخضوعه مباشرة للعزل وبروتوكول العلاج المتبع.

داجبا الظهير الأيمن لسان جيرمان والذي يجيد أيضا اللعب في الجانب الأيسر، شارك خلال الموسم الجاري في 16 مباراة مع فريقه وسجل هدفا وصنع هدفين.

وتم تصعيد صاحب الـ22 عاما للمرة الأولى مع الفريق الأول من أكاديمية سان جيرمان في يوليو 2018.

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وكان سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق إصابة ثيلو كيرير مدافعه بفيروس كورونا.

ويغيب أيضا عن الفريق الفرنسي كل من بيرسنيل كيمبيمبي وخوان بيرنات ونيمار للإصابة.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسية يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

في فرنسا كأس السوبر الفرنسية
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