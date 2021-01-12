تقرير: ميلان يرغب في ضم براهيم دياز بعقد دائم

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان

يرغب ميلان في ضم براهيم دياز لاعب الفريق المعار من ريال مدريد بعقد دائم.

انتقل دياز إلى ميلان من ريال مدريد على سبيل الإعارة ونجح البالغ من العمر 21 عاما المساهمة في 7 أهداف بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن ميلان قرر بدأ المفاوضات قريبا مع ريال مدريد لجعل الانتقال بشكل دائم.

أخبار متعلقة
"انضم إلى سلاحف النينجا".. رسميا – ميلان يعير لاعبه إلى باشاكشهير بيرلو: كان من المهم الثبات أمام ساسولو وإلا الفوز على ميلان لن يعني شيئا رائعة حكيمي لا تكفي.. روما يتعادل مع إنتر لمصلحة ميلان ميلان يستفيق من الكبوة ويتفوق على تورينو بثنائية

وأشار التقرير إلى رغبة قوية من النادي الإيطالي لاستمرار دياز الذي أثبت جدارته مع الفريق.

وأوضح التقرير أن ميلان يخطط إلى ضم اللاعب لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة حال رفض ريال مدريد البيع بشكل دائم.

وينفرد ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة عقب مرور 17 جولة من المسابقة.

ميلان براهيم دياز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: ميلان يرغب في ضم براهيم دياز بعقد دائم 13 دقيقة | أوروبا
ينال إعجاب مورينيو.. تقرير- توتنام يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد 18 دقيقة | ميركاتو
فرج عامر لـ في الجول: سلامة لاعبي سموحة من فيروس كورونا.. اتحاد الكرة تفهم الموقف 29 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 يناير 2021.. المصري ضد الزمالك والأهلي يواجه الإنتاج 58 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف سبب فسخ تعاقده مع الإسماعيلي: غيروا بنود التعاقد 10 ساعة | الدوري المصري
الحنفي يدير المصري والزمالك.. وأمين عمر لمواجهة الأهلي والإنتاج 10 ساعة | الدوري المصري
تغريدات نارية من أوزيل – عن مستقبله وشرط غريب لاعتزاله.. ولماذا رونالدو أفضل من ميسي 10 ساعة | أوروبا
حجازي: هذا الفارق بين الدوري السعودي والمصري.. ونريد التأهل للمونديال مجددا 11 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك