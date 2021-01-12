تقرير: ميلان يرغب في ضم براهيم دياز بعقد دائم

يرغب ميلان في ضم براهيم دياز لاعب الفريق المعار من ريال مدريد بعقد دائم.

انتقل دياز إلى ميلان من ريال مدريد على سبيل الإعارة ونجح البالغ من العمر 21 عاما المساهمة في 7 أهداف بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن ميلان قرر بدأ المفاوضات قريبا مع ريال مدريد لجعل الانتقال بشكل دائم.

وأشار التقرير إلى رغبة قوية من النادي الإيطالي لاستمرار دياز الذي أثبت جدارته مع الفريق.

وأوضح التقرير أن ميلان يخطط إلى ضم اللاعب لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة حال رفض ريال مدريد البيع بشكل دائم.

وينفرد ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة عقب مرور 17 جولة من المسابقة.