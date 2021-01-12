فرج عامر لـ في الجول: سلامة لاعبي سموحة من فيروس كورونا.. اتحاد الكرة تفهم الموقف

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 10:58

كتب : هاني العوضي

سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سلامة لاعبي الفريق بنسبة 100% من فيروس كورونا.

وكان نادي سموحة قد طلب تأجيل مباراته أمام البنك الأهلي بسبب إصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأعلن فرج عامر عبر صفحته الرسمية عن سلامة جميع اللاعبين والاستعداد لخوض مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

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وقال عامر عبر FilGoal.com: "أجرينا مسحة طبية بمعرفة كلية طب جامعة الاسكندرية وجاءت جميع العينات للاعبين والجهاز الفني والطبي سلبية".

وأوضح فرج عامر "تواصلت مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة وتفهم الموقف".

وكشف "هناك أزمة بسبب الإجراءات التي يتخذها اتحاد الكرة لأنها لا تظهر النتائج الحقيقية وتعتبر إهدار للمال دون جدوى".

وشدد "مجاهد أبلغني بعمله بذلك الأمر وتفهم الموقف تماما ووعد بدراسته".

وبالحديث عن موقف الفريق من المباراة قال: "سنخوض المباراة في موعدها اليوم أمام البنك الأهلي".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة وافق على مشاركة لاعبي الفريق بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا".

ويلعب سموحة أمام البنك الأهلي في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وكان سموحة قد تأجلت مواجهته أمام فريق الإنتاج الحربي بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا بما فيهم ثلاثي حراس المرمى.

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