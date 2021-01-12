مواعيد مباريات الثلاثاء 12 يناير 2021.. المصري ضد الزمالك والأهلي يواجه الإنتاج

يستضيف نادي سموحة نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري في الثانية والنصف ظهرا ويذاع على قناة"أون تايم سبورتس 2".

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على المقاولون العرب في الخامسة مساء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري ويذاع على قناة"أون تايم سبورتس 2".

وفي نفس الموعد، يواجه الزمالك نظيره المصري ضمن منافسات الجولة السابعة ويذاع على قناة "أون تايم سبوتس".

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة السابعة على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بيرنلي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في العاشرة والربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس 1".

ويستضيف ميلان نظيره تورينو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، في التاسعة و45 دقيقة مساء.

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