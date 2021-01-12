طلعت يوسف يكشف سبب فسخ تعاقده مع الإسماعيلي: غيروا بنود التعاقد

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

طلعت يوسف وإبراهيم عثمان - الإسماعيلي

كشف طلعت يوسف المدير الفني لأهلي بني طرابلس الليبي تفاصيل فسخ تعاقده مع الإسماعيلي قبل توليه مهمة الإدارة الفنية للفريق.

وقال طلعت يوسف عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن الواقعة: "اتفقنا على بنود في التعاقد وفوجئت بعد ذلك بتغييرها، كانت هناك بنود خاصة بالمقابل المادي ومقابل التوقيع وجزء تنظيمي".

وواصل "رغم ذلك تغلبت مشاعري علي ووقعت على العقود وذهبت للنادي في أحد الأيام لإتمام التعاقد".

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وتابع "زرت النادي من الواحدة للخامسة مساء وحدثت توترات كثيرة ولم أكن سعيدا من الأساس بتوقيع العقد كما قلت وقررت فسخ التعاقد".

وأضاف "ضيقي ليس لأسباب مادية بل يتعلق بالمبدأ بتغيير الاتفاقات وهذا ونحن في البداية فماذا سيحدث بعد ذلك؟".

الإسماعيلي طلعت يوسف
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