الحنفي يدير المصري والزمالك.. وأمين عمر لمواجهة الأهلي والإنتاج

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، من الجولة السابعة للدوري المصري.

ويدير الحكم محمد الحنفي مباراة المصري ضد الزمالك التي تقام بملعب برج العرب.

ويعاونه كل من سمير جمال وهشام الدسوقي، وعلي الكيكي حكما رابعا.

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وللفيديو كل من محمود عاشور ومحمد التابعي.

بينما يدير أمين عمر مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي ويعاونه كل من أحمد توفيق ورجب محمد، ومحمود رشدي حكما رابعا.

والثنائي محمد عباس قابيل وإبراهيم محجوب للفيديو.

ويدير أحمد العدوي مباراة سموحة ضد البنك الأهلي، ويعاونه محمد السيد وكريم مهيا، وبدوي إبراهيم حكما رابعا، وللفيديو الثنائي مصطفى مدحت ومحمد القلاوي.

أما مباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا يديرها أحمد جمال ويعاونه كل من محمد عطا ونور سعيد، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وللفيديو الثنائي أحمد الغندور وسعيد حمزة.

الأهلي الزمالك الإنتاج الحربي المصري
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