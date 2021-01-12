تغريدات نارية من أوزيل – عن مستقبله وشرط غريب لاعتزاله.. ولماذا رونالدو أفضل من ميسي

كشف ميسوت أوزيل لاعب أرسنال، عن وجهته المقبلة المنتظرة بعد نهاية عقده مع المدفعجية.

الدولي الألماني السابق وكعادته، فتح الباب لمتابعيه على تويتر لإلقاء الأسئلة، وقضى حوالي 3 ساعات في الإجابة عليهم.

وقال أوزيل بشأن مستقبله: "هناك بلدان أريد اللعب فيهما قبل اعتزالي: تركيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد: "لو لعبت في تركيا، فلن ألعب إلا لـ فنربخشة".

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and USA 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وأوضح: "شجّعت فنربخشة خلال طفولتي في ألمانيا، حتى الأتراك المهاجرين إلى ألمانيا لديهم فرق تركية يدعمونها، وفريقي كان فنربخشة. فنربخشة مثل ريال مدريد في إسبانيا، إنه أكبر فريق في تركيا".

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وعن إمكانية عودته لـ شالكه النادي الذي بدأ فيه مسيرته، رد مازحا: "لا أريد سرقة الأضواء من سياد كولاسيناك".

وتابع: "لا، بكل صراحة سأتعاطف دائما مع شالكه وأتمنى لهم الأفضل من أعماقي، لكنه ليس خيارا بالنسبة لي حاليا".

Don’t want to steal @seadk6 the show😎 No, to be honest I will always have sympathy for @s04 and I wish them all the best from the bottom of my heart. But it’s not really an option for me right now... https://t.co/VjYTtzr3lo — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وسُئل أوزيل عما سيفعل لو تلقى عرضا وحيدا بعد نهاية عقده مع أرسنال، من الغريم توتنام هوتسبير، فأجاب: "الإجابة سهلة: سأعتزل".

كما استرجع مسيرته مع الماكينات: "لدي العديد من الذكريات الرائعة مع المنتخب الوطني، فزنا بكأس العالم في البرازيل وكنا جزءا من جيل عظيم لكرة القدم الألمانية".

وأضاف: "لن أندم أبدا على اللعب لـ ألمانيا، الكثير قيل بشأن الطريقة التي انتهت عليها مسيرتي الدولية، لكني لا أندم على قراري".

وكشف: "الحياة تستمر، وأنا ممتن لتلقي خطاب شخصي رائع مؤخرا من فريتس كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن الأزمات التي حدثت حينها".

Of course I had many amazing memories playing with the National Team - we won the World Cup in Brazil and were part of a great era for German football. I would never say I regret playing for Germany. Lots has been said about the way it ended, and I don’t regret that decision(1/2) https://t.co/LnwjXYIk3a — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وانحاز أوزيل لزميله السابق كريستيانو رونالدو في مقارنته مع ليو ميسي: "ميسي أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق في إسبانيا، لكن رونالدو كان دوما الأفضل في كل بلد لعب فيها".

Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he’s played in! 😉 https://t.co/OfsWqNLedM — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

كما أشاد بـ سيرخيو راموس صديقه الأقرب من فترته في ريال مدريد: "راموس كان في مستوى رائع لأكثر من عقد، وقد صار قائدا عظيما، طموحه لتحقيق الفوز مذهل. سأقول إنه أفضل مدافع في جيلي".

Yes, he’s been world class for over a decade – and what a leader he has become. His ambition and will to win is amazing. I would say he’s the world’s best defender from my generation. 🔥🔥 @SergioRamos https://t.co/QwzvTx87xv — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وأبدى سعادته بمستوى إيميل سميث رو لاعب أرسنال الشاب: "سميث رو صنع الفارق في مركز صانع الألعاب خلال المباريات الأخيرة، أنا سعيد جدا لأجله ولإثباته أن مركز صانع الألعاب لا يزال له مكان في عالم كرة القدم المعاصر".

He made the difference in the last couple of games as a No 10 – really happy for him… and that he showed that playing with a No 10 still can make sense in today’s football. 🔟💪🏼@emilesmithrowe https://t.co/GDJeYTcSkz — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وأتم: "استمتعت بفترتي في أرسنال بالطبع، كان هناك لحظات تخبط بالطبع، لكني لن أندم أبدا على الانضمام لـ أرسنال، وقد استمتعت جدا بآخر مباريات قبل توقف كورونا في فبراير ومارس 2020، ظننت أننا نسير في طريق إيجابي، لكن الوضع تغيّر للأسف بعد استئناف النشاط".

Of course – there have been many ups and downs so far, but all in all I’ve never regret my decision to join Arsenal. And to be honest the last couple of games before the corona break in February & March 2020 made really a lot fun, ... (1/2) https://t.co/N6HuhzkUV2 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

ويقضي أوزيل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع أرسنال، وخرج من قائمة الفريق ولم يشارك في أي دقيقة هذا الموسم.