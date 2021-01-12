حجازي: هذا الفارق بين الدوري السعودي والمصري.. ونريد التأهل للمونديال مجددا

كشف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن الفارق بين الدوري السعودي والمصري.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وقال حجازي خلال حواره في قناة "إس بي سي" مساء الإثنين: "الدوري السعودي أي فريق يستطيع أن يفوز على أي فريق وتنافسي للغاية".

وأكمل "في مصر هناك أندية جماهيرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري لكن وجود سبعة أجانب في الدوري السعودي يعطيه ميزة أكبر وقوة".

وأوضح لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق "وجود سبعة أجانب يجعل قاعدة الاختيار أكبر بدلا من الاختيار من بلد واحد فقط وهذا يزيد من قوة المباريات حتى حين نواجه الأندية الصغيرة".

وعن أصعب مباراة خاضها مع الاتحاد قال: "كانت مواجهة الشباب في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة العربية إذ أننا كنا نريد الفوز والتأهل بأي طريقة لنواصل رغبتنا في حصد بطولة للنادي".

أما عن مواجهة الرجاء في النهائي وغيابه عن اللقاء للإيقاف قال: "سأتواجد في المغرب لدعم الفريق وأثق في زملائي وقدرتهم على الفوز".

وبسؤاله عن هزيمة منتخب مصر من السعودية في كأس العالم 2018 قال حجازي: "لأنها كانت مباراة تحصيل حاصل خاصة بعد تأكد خروج المنتخبين من البطولة وانخفاض المعنويات لكل اللاعبين لكنها كانت حماسية لكونها دربي عربي فقط".

وأردف "كنا نريد الفوز ونحقق أول انتصار لمنتخب مصر في المونديال ولكن ذلك لم يحدث، وأعتقد لو كانت المباراة تقام وأي منا يريد التأهل لكنا شهدنا مباراة أقوى ومن يعلم ربما كان فاز منتخب مصر".

وتابع "الجيل الذهبي السابق لمنتخب مصر وضعنا في مأزق بإنجازاته الكبرى ولكن كأس العال هو أهم وبعد المشاركة السابقة أريد أن تمر السنوات سريعا للمشاركة مجددا وكل منا لديه دوافع قوية للتأهل لنسخة 2022".

وبسؤاله عن الفارق بين دربي جدة بين الاتحاد والأهلي ودربي القاهرة بين الأهلي والزمالك قال حجازي: "التشابه إنني لعبت أول مباراة لي مع الأهلي والاتحاد في دربي".

وأضاف "مع الأهلي كان الدربي بجمهور في السوبر المصري في الإمارات بينما دربي جدة لم يكن بجمهور بسبب فيروس كورونا، وأعتقد أن دربي الأهلي والمالك كان أقوى".

وشارك حجازي مع الاتحاد في 13 مباراة في كل البطولات فاز في سبع مرات وتعادل في ست لقاءات ولم يُهزم حتى الآن.

وساهم تواجد حجازي في خروج اتحاد جدة بشباك نظيفة في خمس مباريات.