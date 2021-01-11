عبد المنصف: لماذا لا أشارك في أولمبياد طوكيو؟ هذا طموحي

لا يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة سببا يمنعه من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة.

محمد عبد المنصف النادي : وادي دجلة

وتحدث عبد المنصف لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "طموحي حاليا هو أن أشارك مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".

وأكمل متسائلا "لما لا يتحقق ذلك؟ هذه البطولة هامة مثل كأس العالم ولا يوجد سببا لعدم مشاركتي طالما أظهر بشكل جيد مع فريق".

وأضاف "أتمنى أن أكون أكبر حارس في تاريخ الأولمبياد".

ويعيش عبد المنصف موسما جيدا حتى الآن مع دجلة بعدما كان سببا رئيسيا في خطف الفريق لنقطتين من تعادلين مع الأهلي وبيراميدز.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد طوكيو ويحق له الاستعانة بثلاثة لاعبين أكبر من 23 عاما.