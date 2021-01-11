تجمع جماهير الإسماعيلي أمام استاد النادي للمطالبة برحيل الإدارة
الإثنين، 11 يناير 2021 - 23:33
كتب : FilGoal
تجمع عدد كبير من جماهير فريق الإسماعيلي أمام استاد الإسماعيلية لمهاجمة إدارة النادي وذلك بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي.
وخسر الإسماعيلي أمام الرجاء بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية ليودعها.
وعقب نهاية المباراة تجمع المئات من جماهير الإسماعيلي أمام استاد الإسماعيلي وهتفوا ضد إدارة النادي.
كما طالبت الجماهير إدارة النادي بالرحيل بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.
بعد الخروج من البطولة العربية.. جماهير نادي الإسماعيلي تتجمع عند مقر النادي وتطالب برحيل الإدارة pic.twitter.com/hBcf21YAqD— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 11, 2021