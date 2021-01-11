تجمع جماهير الإسماعيلي أمام استاد النادي للمطالبة برحيل الإدارة

تجمع عدد كبير من جماهير فريق الإسماعيلي أمام استاد الإسماعيلية لمهاجمة إدارة النادي وذلك بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي.

وخسر الإسماعيلي أمام الرجاء بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية ليودعها.

وعقب نهاية المباراة تجمع المئات من جماهير الإسماعيلي أمام استاد الإسماعيلي وهتفوا ضد إدارة النادي.

كما طالبت الجماهير إدارة النادي بالرحيل بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.