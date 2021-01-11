الزمالك يعلن سلبية مسحة روقا.. وعينة جديدة منتظرة

قال محمد أسامة طبيب الزمالك إن نتيجة مسحة لاعب الفريق محمد أشرف "روقا" للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وأوضح طبيب الزمالك أن روقا سيخضع لمسحة طبية أخرى خلال 48 ساعة للاطمئنان عليه والتأكد من شفائه من فيروس كورونا.

وأتم "بعد ذلك سيتحدد موعد انتظام روقا في المران".

وخاض روقا مع الزمالك مباراتين خلال الموسم الجاري قبل إصابته بكورونا.

ويستعد الزمالك للقاء المصري غدا الثلاثاء في سابع جولات الدوري المصري.