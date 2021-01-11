العيسوي: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة أمام الرجاء.. ونفتقد الخبرات

أرجع أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي خسارة فريقه أمام الرجاء المغربي لافتقاد الخبرات وركلة الجزاء التي تسببت في الهدف الأول.

وخسر الإسماعيلي أمام الرجاء بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وقال العيسوي عقب اللقاء لقناة أبو ظبي الرياضية: "الشوط الأول لم يخلق الرجاء أي فرص خطيرة على مرمانا وأغلقنا الملعب جيدا وكنا نعتمد على المرتدات".

وأضاف "ولكن في الشوط الثاني ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة لأن ثقة اللاعبين اهتزت بعد الهدف الأول نظرا لافتقادهم الخبرات".

وأكمل "الهدف الأول خطأ متكرر تسبب في ركلة جزاء لأنني حذرت اللاعبين كثيرا من الإفراط في تمرير الكرة في خط الدفاع حتى لا نضع الفريق في موقف خطورة".

وواصل "إذا لم تحتسب ركلة الجزاء كنا سنكمل المباراة بمستوى جيد، لكن خبرة اللاعبين لا تزال قليلة".

واستمر في تصريحاته "الفريق تعرض للانهيار تماما بعد هدف الرجاء الثاني، وذلك بسبب صغر اللاعبين وقلة خبرتهم".

وشدد "لعبنا هذه المباراة دون التفكير تماما في نتيجة لقاء الذهاب، وكنا نعاني من الغيابات وأبرزها عبد الرحمن مجدي وعمر الوحش".

وأتم تصريحاته "هذا الفريق يحتاج لانسجام اللاعبين أكثر واكتساب الخبرات حتى يكون لديهم ثبات انفعالي ويقدرون على خوض أي مباراة في أي ظروف".