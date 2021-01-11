العيسوي: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة أمام الرجاء.. ونفتقد الخبرات

الإثنين، 11 يناير 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

الرجاء - الإسماعيلي

أرجع أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي خسارة فريقه أمام الرجاء المغربي لافتقاد الخبرات وركلة الجزاء التي تسببت في الهدف الأول.

وخسر الإسماعيلي أمام الرجاء بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وقال العيسوي عقب اللقاء لقناة أبو ظبي الرياضية: "الشوط الأول لم يخلق الرجاء أي فرص خطيرة على مرمانا وأغلقنا الملعب جيدا وكنا نعتمد على المرتدات".

أخبار متعلقة
الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بثلاثية في الإسماعيلي زيزو: سأبذل قصارى جهدي مع الزمالك حتى يومي الأخير في النادي في الدرجة الرابعة – استغاثة مركز شباب الأطرش بسبب ملعبه الترابي

وأضاف "ولكن في الشوط الثاني ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة لأن ثقة اللاعبين اهتزت بعد الهدف الأول نظرا لافتقادهم الخبرات".

وأكمل "الهدف الأول خطأ متكرر تسبب في ركلة جزاء لأنني حذرت اللاعبين كثيرا من الإفراط في تمرير الكرة في خط الدفاع حتى لا نضع الفريق في موقف خطورة".

وواصل "إذا لم تحتسب ركلة الجزاء كنا سنكمل المباراة بمستوى جيد، لكن خبرة اللاعبين لا تزال قليلة".

واستمر في تصريحاته "الفريق تعرض للانهيار تماما بعد هدف الرجاء الثاني، وذلك بسبب صغر اللاعبين وقلة خبرتهم".

وشدد "لعبنا هذه المباراة دون التفكير تماما في نتيجة لقاء الذهاب، وكنا نعاني من الغيابات وأبرزها عبد الرحمن مجدي وعمر الوحش".

وأتم تصريحاته "هذا الفريق يحتاج لانسجام اللاعبين أكثر واكتساب الخبرات حتى يكون لديهم ثبات انفعالي ويقدرون على خوض أي مباراة في أي ظروف".

الإسماعيلي أبو طالب العيسوي البطولة العربية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحنفي يدير المصري والزمالك.. وأمين عمر لمواجهة الأهلي والإنتاج 15 دقيقة | الدوري المصري
تغريدات نارية من أوزيل – عن مستقبله وشرط غريب لاعتزاله.. ولماذا رونالدو أفضل من ميسي 20 دقيقة | أوروبا
حجازي: هذا الفارق بين الدوري السعودي والمصري.. ونريد التأهل للمونديال مجددا 24 دقيقة | السعودية
خبر في الجول – شرطان من إنبي للموافقة على انتقال أسامة جلال إلى الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: القتال على كل مباراة هو سبب ظهورنا الدائم لنهائيات الكؤوس 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد المنصف: لماذا لا أشارك في أولمبياد طوكيو؟ هذا طموحي ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: زيزو زملكاوي ومستمر في بيته.. أدعم الإدارة والجهاز الفني ساعة | مصر
تجمع جماهير الإسماعيلي أمام استاد النادي للمطالبة برحيل الإدارة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك