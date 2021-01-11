إصابة مدافع كوت ديفوار بالسرطان

أعلن نادي كارديف سيتي الويلزي، عن إصابة لاعبه الإيفواري سول بامبا بسرطان الغدد اللمفاوية.

وأفاد النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أن بامبا بدأ على الفوار العلاج الكيميائي.

وفتح كارديف سيتي الباب لمشجعيه عبر البريد الإلكتروني الخاص بالنادي، لتوصيل رسائل الدعم إلى بامبا.

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma. With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment. ➡️ https://t.co/xvwoA7oVxq We are all with you, Sol. 💙 pic.twitter.com/O2KSn4nAoh — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021

بامبا (35 عاما) يلعب في كارديف سيتي منذ 2016، وخاض بقميصه 117 مباراة مسجلا 10 أهداف، وشارك معه في الدوري الإنجليزي 2018\2019.

وسبق لـ بامبا تمثيل أندية: باريس سان جيرمان، وهيبرنيان، وليستر سيتي، وترابزون سبور، وباليرمو، وليدز يونايتد، قبل أن يستقر به الحال في كارديف.

بامبا المولود في فرنسا، اختار تمثيل منتخب كوت ديفوار ولعب له 46 مباراة دولية بين 2008 و2014.

وتواجد بامبا في قائمة كوت ديفوار بكأس العالم 2010 و2014، كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 2010، و2012 حيث وصل الأفيال للنهائي، و2013.