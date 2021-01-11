رسميا – ظهير أتليتكو ينتقل إلى أوساسونا

أعلن أتليتكو مدريد عن انتقال لاعبه الشاب مانو سانشيز إلى أوساسونا.

وذكر أتليتكو أن سانشيز سيلعب معارا في أوساسونا حتى نهاية الموسم الجاري.

سانشيز (20 عاما) خريج أكاديمية أتليتكو مدريد، ويجيد اللعب كظهير أيسر.

Acuerdo con @CAOsasuna para la cesión de Manu Sánchez hasta final de temporada. ¡Mucha suerte en tu nueva etapa, Manu! ℹ https://t.co/tFkL8yXuAl — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2021

ولم يشارك سانشيز إلا في مباراة واحدة هذا الموسم مع أتليتكو، صنع خلالها هدفا.

وواجه سانشيز صعوبة في الظهور بشكل دوري مع أتليتكو، إذ يعتمد دييجو سيميوني على رينان لودي وماريو هيرموسو في مركز الظهير الأيسر.

وخاض سانشيز إجمالا 7 مباريات مع الفريق الأول لـ أتليتكو مدريد.

ويمتد عقد سانشيز مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2025 بعد أن جدده مع الروخيبلانكوس العام الماضي.

ويعد سانشيز أول صفقة شتوية لـ أوساسونا الذي يقاتل للنجاة من الهبوط.

ويحتل أوساسونا المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 15 نقطة من 17 مباراة، إذ لم يحقق أي فوز في الدوري منذ انتصاره على أتليتك بلباو بشهر أكتوبر الماضي في يوم المئوية.