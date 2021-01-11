رسميا – ظهير أتليتكو ينتقل إلى أوساسونا

الإثنين، 11 يناير 2021 - 21:50

كتب : FilGoal

مانو سانشيز - أوساسونا

أعلن أتليتكو مدريد عن انتقال لاعبه الشاب مانو سانشيز إلى أوساسونا.

وذكر أتليتكو أن سانشيز سيلعب معارا في أوساسونا حتى نهاية الموسم الجاري.

سانشيز (20 عاما) خريج أكاديمية أتليتكو مدريد، ويجيد اللعب كظهير أيسر.

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ولم يشارك سانشيز إلا في مباراة واحدة هذا الموسم مع أتليتكو، صنع خلالها هدفا.

وواجه سانشيز صعوبة في الظهور بشكل دوري مع أتليتكو، إذ يعتمد دييجو سيميوني على رينان لودي وماريو هيرموسو في مركز الظهير الأيسر.

وخاض سانشيز إجمالا 7 مباريات مع الفريق الأول لـ أتليتكو مدريد.

ويمتد عقد سانشيز مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2025 بعد أن جدده مع الروخيبلانكوس العام الماضي.

ويعد سانشيز أول صفقة شتوية لـ أوساسونا الذي يقاتل للنجاة من الهبوط.

ويحتل أوساسونا المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 15 نقطة من 17 مباراة، إذ لم يحقق أي فوز في الدوري منذ انتصاره على أتليتك بلباو بشهر أكتوبر الماضي في يوم المئوية.

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