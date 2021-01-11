في الدرجة الرابعة – استغاثة مركز شباب الأطرش بسبب ملعبه الترابي

يعاني مركز شباب الأطرش أحد أندية القسم الرابعة من عدم وجود نجيلة في ملعبه وأصبح يخوض المباريات عليه رغم كونه ترابي ولكنه مازال رغم ذلك قانوني.

وتحدث أيمن سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة لـFilGoal.com قائلا: "نحن نشارك في الدرجة الرابعة منذ التسعينيات من القرن الماضي وبدأنا نشاط الكرة في ذات التوقيت مثل بني عبيد الذي يتألق حاليا في الدرجة الثانية".

وواصل "امتنعنا لـ14 عاما من المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وعدنا الموسم الماضي وأنهينا المسابقة في المركز السادس، لكن الموسم الحالي تعطلت مشاركتنا لسقوط الأمطار على الملعب وأصبح غير صالح للعب".

وأضاف "اضطررنا للعب في استاد شربين الفرعي ثم حاليا نخوض مبارياتنا على ملعبنا الترابي ولم يشتك أحد من المنافسين، ونقوم بتوفير كل المتاح في أيدينا حتى عربة الإسعاف تتواجد في الملعب".

وعن خطوات اتخذها لمحاولة زراعة النجيلة قال: "قمت مع رئيس مجلس الإدارة هاني معوض وخاطبنا جميع الجهات المسؤولة لمساعدتنا مثل مجلس الشعب ووزارة الشباب والرياضة".

وأردف نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأطرش حديثه "في الوزارة قيل لنا علينا بناء سور حول الملعب يمتد لـ60 مترا ثم سيزرعوا النجيلة".

وتابع "وقيل لنا بعد ذلك أن هناك خطة لزرع النجيل الصناعي مع جعل الملعب خماسي أو سباعي ورفضنا فلا نريد تدمير الملعب لأننا نريد زرع نجيل طبيعي أو صناعي مع إقامة مدرج وغرف خلع ملابس".

وأكمل أيمن سليمان حديثه "قرية كفر الأطرش تضم 30 ألف مواطن تقريبا وفريقنا الوحيد من مركز شربين الذي يشارك في القسم الرابع وإن توافرت الإمكانيات لنا سنطمح في الصعود في الدرجة الثالثة".