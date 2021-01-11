في الدرجة الرابعة – استغاثة مركز شباب الأطرش بسبب ملعبه الترابي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 21:05

كتب : رضا السنباطي

ملعب مركز شباب الأطرش

يعاني مركز شباب الأطرش أحد أندية القسم الرابعة من عدم وجود نجيلة في ملعبه وأصبح يخوض المباريات عليه رغم كونه ترابي ولكنه مازال رغم ذلك قانوني.

وتحدث أيمن سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة لـFilGoal.com قائلا: "نحن نشارك في الدرجة الرابعة منذ التسعينيات من القرن الماضي وبدأنا نشاط الكرة في ذات التوقيت مثل بني عبيد الذي يتألق حاليا في الدرجة الثانية".

وواصل "امتنعنا لـ14 عاما من المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وعدنا الموسم الماضي وأنهينا المسابقة في المركز السادس، لكن الموسم الحالي تعطلت مشاركتنا لسقوط الأمطار على الملعب وأصبح غير صالح للعب".

وأضاف "اضطررنا للعب في استاد شربين الفرعي ثم حاليا نخوض مبارياتنا على ملعبنا الترابي ولم يشتك أحد من المنافسين، ونقوم بتوفير كل المتاح في أيدينا حتى عربة الإسعاف تتواجد في الملعب".

وعن خطوات اتخذها لمحاولة زراعة النجيلة قال: "قمت مع رئيس مجلس الإدارة هاني معوض وخاطبنا جميع الجهات المسؤولة لمساعدتنا مثل مجلس الشعب ووزارة الشباب والرياضة".

وأردف نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأطرش حديثه "في الوزارة قيل لنا علينا بناء سور حول الملعب يمتد لـ60 مترا ثم سيزرعوا النجيلة".

وتابع "وقيل لنا بعد ذلك أن هناك خطة لزرع النجيل الصناعي مع جعل الملعب خماسي أو سباعي ورفضنا فلا نريد تدمير الملعب لأننا نريد زرع نجيل طبيعي أو صناعي مع إقامة مدرج وغرف خلع ملابس".

وأكمل أيمن سليمان حديثه "قرية كفر الأطرش تضم 30 ألف مواطن تقريبا وفريقنا الوحيد من مركز شربين الذي يشارك في القسم الرابع وإن توافرت الإمكانيات لنا سنطمح في الصعود في الدرجة الثالثة".

في الدرجة الرابعة مركز شباب الأطرش
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفربول يصطدم بـ يونايتد في كأس إنجلترا.. ومواجهة سهلة لـ سيتي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الرابعة – استغاثة مركز شباب الأطرش بسبب ملعبه الترابي 24 دقيقة | مصر
تعرّف على القناة الناقلة لكأس السوبر الإسباني 27 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يفقد ديبالا لمدة 3 أسابيع ساعة | الدوري الإيطالي
الأرقام المرتفعة مستمرة.. إصابة 36 فردا بكورونا في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
"انضم إلى سلاحف النينجا".. رسميا – ميلان يعير لاعبه إلى باشاكشهير ساعة | أوروبا
فييرا يرحل عن تدريب النجم الساحلي ساعة | الكونفدرالية
مدرب دجلة: رد فعل فريقي أمام بيراميدز كان مدهشا.. ولهذا نلعب جيدا ضد الكبار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك