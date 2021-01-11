تعرّف على القناة الناقلة لكأس السوبر الإسباني

الإثنين، 11 يناير 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كأس السوبر الإسباني

مواجهتان ناريتان منتظرتان في الملاعب الإسباني، يشهدهما كأس السوبر الذي يقام هذا الأسبوع.

ريال مدريد حامل اللقب يصطدم بـ أتليتك بلباو في ملعب لا روساليدا بمدينة مالاجا، بينما يلعب برشلونة أمام ريال سوسيداد في ملعب نويفو أكانخيل بمدينة قرطبة.

وتنقل القنوات الرياضية السعودية البطولة للموسم الثاني على التوالي في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت مباريات النسخة الماضية التي أقيمت في المملكة.

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وتُنقل مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة يوم الأربعاء 13 يناير عبر الرياضية السعودية 1,2 بتعليق عيسى الحربين وحماد العنزي.

فيما تُبث مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو يوم الخميس 14 يناير عبر الرياضية السعودية 1,2 بتعليق فهد العتيبي وبلال علّام.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحديد البطل يوم 17 يناير على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في السعودية، لكن تفشي فيروس كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب، دفع الاتحاد الإسباني إلى إقامتها في مقاطعة الأندلس.

ريال مدريد برشلونة في إسبانيا
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