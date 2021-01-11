يوفنتوس يفقد ديبالا لمدة 3 أسابيع

الإثنين، 11 يناير 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - ليون

سيفقد يوفنتوس مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في عدة مباريات، أبرزها ضد إنتر ونابولي.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "كشفت الفحوصات التي خضع لها ديبالا عن إصابته في الرباط الجانبي للركبة اليسرى".

وأضاف البيان "سيغيب ديبالا لفترة تتراوح من 15 إلى 20 يوما".

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وبذلك لن يشارك ديبالا في مباراة إنتر في الدوري الأسبوع المقبل، ولقاء نابولي في السوبر يوم 20 يناير الجاري.

كما أشار البيان إلى أن الثنائي فيديريكو كييزا وويستون ماكيني قد يلحق بمباراة إنتر يوم الأحد المقبل، فالإصابة التي لحقت بكلاهما ليست خطيرة.

وأتم البيان "سيتم تقييم حالة كييزا وماكيني يومًا بعد يوم".

وتغلب يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وفقد يوفنتوس ديبالا وماكيني في أول 45 دقيقة من المباراة بسبب الإصابة.

فقد تعرض ماكيني لإصابة في العضلات، بينما أصيب باولو ديبالا بالتواء خفيف في الركبة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة جنوى مساء الأربعاء في كأس إيطاليا، قبل مواجهة إنتر يوم الأحد في الدوري.

باولو ديبالا يوفنتوس
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