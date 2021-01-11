"انضم إلى سلاحف النينجا".. رسميا – ميلان يعير لاعبه إلى باشاكشهير
الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي عن انتقال لاعبه ليو دوارتي إلى إسطنبول باشاكشهير التركي بنظام الإعارة.
ليو دوارتي
النادي : ميلان
وذكر ميلان أن الإعارة تمتد لموسم ونصف، أي حتى صيف 2022، وتحتوي على خيار الشراء الذي يستطيع النادي التركي تفعيله حال أراد الاحتفاظ بخدمات اللاعب بشكل نهائي.
Official Statement: Léo Duarte 👉 https://t.co/v262d68GJv
Comunicato Ufficiale: Léo Duarte 👉 https://t.co/hH8B1HSIcj#SempreMilan pic.twitter.com/wyUuAb7jGN— AC Milan (@acmilan) January 11, 2021
من جانبه، كشف الحساب الرسمي لـ إسطنبول باشاكشهير على تويتر عن الصفقة بطريقة مميزة.
باشاكشهير استغل امتلاكه اللاعب البرازيلي رافاييل بين صفوفه أيضا، ليُظهره رفقة "ليو" دوارتي في صورة فردين من سلاحف النينجا.
✍️ 🐢 🐢 https://t.co/kne8CqcU5y pic.twitter.com/QqrWwvZPG8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 11, 2021
دوارتي (24 عاما) قلب دفاع برازيلي حضر إلى ميلان في صيف 2019 قادما من فلامنجو مقابل 10 ملايين يورو تقريبا.
واكتفى دوارتي بعدد مشاركات ضئيل مع الروسونيري خلال عام ونصف، إذ ظهر هذا الموسم في 3 مباريات فقط، منها 18 دقيقة في الدوري الإيطالي.
وخاض دوارتي إجمالا 9 مباريات بقميص ميلان طوال الموسم الماضي والحالي.
ويحتل إسطنبول باشاكشهير المركز 12 في الدوري التركي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر بشكتاش.