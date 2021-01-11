"انضم إلى سلاحف النينجا".. رسميا – ميلان يعير لاعبه إلى باشاكشهير

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

ليو دوارتي - إسطنبول باشاكشهير

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن انتقال لاعبه ليو دوارتي إلى إسطنبول باشاكشهير التركي بنظام الإعارة.

وذكر ميلان أن الإعارة تمتد لموسم ونصف، أي حتى صيف 2022، وتحتوي على خيار الشراء الذي يستطيع النادي التركي تفعيله حال أراد الاحتفاظ بخدمات اللاعب بشكل نهائي.

من جانبه، كشف الحساب الرسمي لـ إسطنبول باشاكشهير على تويتر عن الصفقة بطريقة مميزة.

باشاكشهير استغل امتلاكه اللاعب البرازيلي رافاييل بين صفوفه أيضا، ليُظهره رفقة "ليو" دوارتي في صورة فردين من سلاحف النينجا.

دوارتي (24 عاما) قلب دفاع برازيلي حضر إلى ميلان في صيف 2019 قادما من فلامنجو مقابل 10 ملايين يورو تقريبا.

واكتفى دوارتي بعدد مشاركات ضئيل مع الروسونيري خلال عام ونصف، إذ ظهر هذا الموسم في 3 مباريات فقط، منها 18 دقيقة في الدوري الإيطالي.

وخاض دوارتي إجمالا 9 مباريات بقميص ميلان طوال الموسم الماضي والحالي.

ويحتل إسطنبول باشاكشهير المركز 12 في الدوري التركي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر بشكتاش.

ميلان في إيطاليا
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