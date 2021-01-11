مدرب دجلة: رد فعل فريقي أمام بيراميدز كان مدهشا.. ولهذا نلعب جيدا ضد الكبار

أشاد نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بلاعبيه عقب الأداء الذي قدموه أمام بيراميدز وقدرتهم على فرض التعادل على منافسهم.

وتعادل دجلة اليوم الإثنين مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري.

وقال بابافاسيليو لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "لم نلعب الشوط الأول جيدا ولم نتحل بالثقة وفي الشوط الثاني أهنئ كل اللاعبين فرد فعلهم كان مدهشا".

وتابع "ضغطنا على بيراميدز في منتصف ملعبهم وفي كل مباراة نثبت إننا فريق جيد ولم نكن محظوظين أن نخسر بعض النقاط باستقبال الأهداف في الوقت المحتسب بدل من الضائع".

وأكمل "نحاول نظهر للجميع إننا فريق جيد وبين شوطي المباراة قلت للاعبين أظهروا للجميع إنكم لستم نفس الفريق الذي خاض الشوط الأول".

وبسؤاله لماذا يظهر دجلة بشكل أفضل أمام الفرق الكبيرة في الدوري كالأهلي وبيراميدز علق "لأنهم يريدون لعب الكرة، على النقيض في المباراة السابقة –يقصد إنبي- كان علينا عبور حافلة لتسجيل الأهداف".

وعن اعتراضه على قرارات الحكام قال: "أرفض التعليق تجنبا للإيقاف".

وبسؤاله عن رأيه في أداء محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق خاصة بعد تصديه لركلة جزاء ضد بيراميدز قال المدرب اليوناني: "هو حارس كبير وبإمكانيات رائعة وأراد أن يثبت للجميع أنه لا يستسلم بعد خطأه في المباراة السابقة ورد فعله اليوم كان مدهشا".

ويحتل دجلة المركز الـ11 بست نقاط من ست مباريات خاضها في الدوري.