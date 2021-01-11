استقالة المدير العام لـ سانت إيتيان

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

كزافييه تيلو

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، عن استقالة مديره العام كزافييه تيلو ورحيله عن منصبه.

ووجّه سانت إيتيان الشكر لـ تيلو وتمنى له التوفيق فيما تبقى من مسيرته المهنية.

وشغل تيلو منصب مدير سانت إيتيان منذ أكتوبر 2019 تزامنا مع قدوم المدرب الحالي كلود بويل.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن تيلو رحل لخلافات مع رولان رومير رئيس سانت إيتيان.

فيما أفاد موقع "لو بروجرس" أن جان فرانسوا سوكاس لاعب الفريق السابق في فترة التسعينيات، سيخلف تيلو في منصب المدير العام.

ويتصدّر سانت إيتيان سباق ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك بحسب ما ذكر مسؤولو القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.

سانت إيتيان في فرنسا الدوري الفرنسي
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