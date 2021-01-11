التشكيل – الإسماعيلي يهاجم الرجاء بفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:26

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

يهاجم الإسماعيلي منافسه الرجاء المغربي بفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب أملا في خطف هدف مبكر يحسم المواجهة بينهما.

ويحل الإسماعيلي اليوم الإثنين ضيفا على الرجاء لملاقاته في إياب نصف نهائي البطولة العربية في مراكش.

وكان الإسماعيلي فاز في لقاء الذهاب في مصر بهدف دون رد.

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ويحتاج الدارويش للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للنهائي وملاقاة اتحاد جدة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد بيومي- محمد عمار- مروان الصحراوي- رضوان شريفي

في الوسط: محمد عادل- محمود عبد العاطي "دونجا"- عماد حمدي- أحمد مدبولي

في الهجوم: شكري نجيب- فخر الدين بن يوسف

فيما جاء تشكيل الرجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: الزنيتي أنس

في الدفاع: عبد الإله مدكور- مروان الهدهودي- سند الورفلي- عبد الجليل أجبيرة

في الوسط: محمد زريدة- عمر العرجون- زكريا الوردي- محسن متولي

في الهجوم: سفيان رحيمي- وائل السعداوي

الإسماعيلي الرجاء البطولة العربية
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