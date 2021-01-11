انتهت - الرجاء (3)-(0) الإسماعيلي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:25

كتب : FilGoal

الرجاء - الإسماعيلي - مالونجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــ

أخبار متعلقة
تقرير: الرجاء يواجه الإسماعيلي بدون مدربه المصاب بفيروس كورونا سلبية مسحة الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء في البطولة العربية طبيب الإسماعيلى يحدد مصير إصابات الفريق

نهاية المباراة بفوز الرجاء 3/صفر

ق 86: محمود بن حليب يسجل الثالث

ق 71: نزول أري بابل وخروج مدبولي

ق 67: بين مالونجو يضيف الثاني من ضربة رأسية

ق 61: هدف أول للرجاء من ركلة جزاء عن طريق محسن متولي

ق 58: ركلة جزاء على محمد بيومي مدافع الإسماعيلي بعد عرقلة سفيان رحيمي

ق 56: انطلاقة من مدبولي وتمريرة إلى فخر الدين بن يوسف لم يستطع اللحاق بها

ق 53: رأسية خطيرة من سفيان رحيمي بعد عرضية من محسن متولي

ق 50: هجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق مدبولي

ق 20: سيطرة من الرجاء ومحاولات على مرمى الإسماعيلي

ق 3: الرجاء يهدد مرمى الإسماعيلي بتسديدة من سفيان رحيمي

انطلاق المباراة

البطولة العربية الإسماعيلي الرجاء المغربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
هيسكي عن مستقبل صلاح: لا أرى سببا يجعله يغادر ليفربول.. أعتقد أنه سيراجع نفسه 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة مدافع كوت ديفوار بالسرطان 35 دقيقة | أوروبا
زيزو: سأبذل قصارى جهدي مع الزمالك حتى يومي الأخير في النادي 41 دقيقة | مصر
الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بثلاثية في الإسماعيلي 55 دقيقة | الوطن العربي
رسميا – ظهير أتليتكو ينتقل إلى أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول يصطدم بـ يونايتد في كأس إنجلترا.. ومواجهة سهلة لـ سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الرابعة – استغاثة مركز شباب الأطرش بسبب ملعبه الترابي ساعة | مصر
تعرّف على القناة الناقلة لكأس السوبر الإسباني ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك