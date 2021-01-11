انتهت - الرجاء (3)-(0) الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

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نهاية المباراة بفوز الرجاء 3/صفر

ق 86: محمود بن حليب يسجل الثالث

ق 71: نزول أري بابل وخروج مدبولي

ق 67: بين مالونجو يضيف الثاني من ضربة رأسية

ق 61: هدف أول للرجاء من ركلة جزاء عن طريق محسن متولي

ق 58: ركلة جزاء على محمد بيومي مدافع الإسماعيلي بعد عرقلة سفيان رحيمي

ق 56: انطلاقة من مدبولي وتمريرة إلى فخر الدين بن يوسف لم يستطع اللحاق بها

ق 53: رأسية خطيرة من سفيان رحيمي بعد عرضية من محسن متولي

ق 50: هجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق مدبولي

ق 20: سيطرة من الرجاء ومحاولات على مرمى الإسماعيلي

ق 3: الرجاء يهدد مرمى الإسماعيلي بتسديدة من سفيان رحيمي

انطلاق المباراة