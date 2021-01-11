إصابة 9 لاعبين من سموحة بـ فيروس كورونا

أعلن نادي سموحة عن إصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وذكر سموحة أن 7 لاعبين ظهرت نتيجتهم إيجابية، بالإضافة إلى لاعبين آخرين لم يستطيعا مغادرة المنزل لظهور الأعراض عليهما، وثبتت إيجابية مستحتيهما أيضا.

واللاعبون المصابون هم: رجب نبيل، وأحمد جمال، وأحمد عبد القادر، وعبد الكبير الوادي، وعلي أحمد، ومحمد إبراهيم محفوظ، ومحمد أبو الحمد رشاد، بالإضافة إلى الثنائي: محمود عزت، ومحمد محسن.

وطالب سموحة في خطابه للاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الغد أمام البنك الأهلي بالجولة السابعة من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز 11 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات خاضها.