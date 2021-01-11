إصابة 9 لاعبين من سموحة بـ فيروس كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:20

كتب : هاني العوضي

سموحة

أعلن نادي سموحة عن إصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وذكر سموحة أن 7 لاعبين ظهرت نتيجتهم إيجابية، بالإضافة إلى لاعبين آخرين لم يستطيعا مغادرة المنزل لظهور الأعراض عليهما، وثبتت إيجابية مستحتيهما أيضا.

واللاعبون المصابون هم: رجب نبيل، وأحمد جمال، وأحمد عبد القادر، وعبد الكبير الوادي، وعلي أحمد، ومحمد إبراهيم محفوظ، ومحمد أبو الحمد رشاد، بالإضافة إلى الثنائي: محمود عزت، ومحمد محسن.

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وطالب سموحة في خطابه للاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الغد أمام البنك الأهلي بالجولة السابعة من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز 11 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات خاضها.

سموحة في الدوري الدوري المصري
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