جدار عبد المنصف يصد هجوم بيراميدز ويخطف نقطة مثيرة لـ دجلة

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة

واصل محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة تألقه خلال الموسم الجاري وخطف تعادلا مثيرا لفريقه من أنياب بيراميدز بواقع هدف لمثله.

وحل دجلة اليوم الإثنين ضيفا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي لملاقاته في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري.

افتتح رمضان صبحي أهداف المباراة في الدقيقة 20 من اللقاء بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

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وأدرك حسام عرفات التعادل لدجلة برأسية قوية في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 78 احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لبيراميدز بداعي عرقلة إبراهيم عادل.

ولكن محمد عبد المنصف تألق وتصدى لتسديدة أحمد سامي ليحرم بيراميدز من التقدم في النتيجة مجددا.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز لتسع نقاط يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض ست مباريات.

فيما يأتي دجلة في المركز الـ11 بست نقاط من نفس عدد المباريات.

بيراميدز وادي دجلة في الدوري
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