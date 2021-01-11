إلغاء "رابيد تيست وPCR" في القسمين الثالث والرابع من الدوري

الإثنين، 11 يناير 2021 - 18:54

كتب : رضا السنباطي

مبنى اتحاد الكرة المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التوقف عن عمل "رابيت تيست وPCR" في القسمين الثالث والرابع من الدوري.

وأشار الخطاب الرسمي المرسل من اتحاد الكرة لمسؤولي الأندية في القسمين أن قرار الإلغاء بدأ من يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري و"لحين صدور تعليمات أخرى".

كما تقرر عمل مسحات "رابيت تيست وPRC" لجميع الحكام في جميع درجات الدوري بداية من الدوري الممتاز وحتى الدرجة الرابعة.

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وقال أحمد المسيري رئيس نادي نبروه لـFilGoal.com: "القرار جيد لأن رابيت تيست لا يظهر الإصابة بفيروس كورونا بل يظهر من خلاله الأجسام المضادة".

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وأضاف "أقترح بدعم الأندية بقيمة المسحات لتوفير الأجهزة الطبية لمزيد من الإجراءات الاحترازية مع تعقيم الأندية بالكامل بشكل مستمر لأن أندية القسمين الثالث والرابع يعانون ماديا".

فيما قال صلاح عز الدين مدير الكرة في نادي المدينة المنورة لـFilGoal.com: "القرار خاطئ ويمهد لإلغاء الدوري".

وأتم "تلك الفحوصات كانت حماية بسيطة على الأقل لكل المنظومة وكان يظهر من خلاله بوادر الإصابة بالفيروس وأقترح عمل الاختبار لـ24 فردا بدلا من 35 لتقليل النفقات بدلا من إلغاء المسحات بالكامل".

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