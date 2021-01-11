قائمة الأهلي - عودة محمد هاني أمام الإنتاج الحربي.. واستمرار غياب السولية

عاد محمد هاني مدافع الأهلي للظهور مرة أخرى في قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة للدوري المصري، بملعب الأهلي we السلام.

وظهر محمد هاني في قائمة الأهلي بعد تعافيه من فيروس كورونا، وبعدما غاب عن مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

بينما استمر غياب الثنائي عمرو السولية ومروان محسن، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول – ياسر إبراهيم.

الوسط: حسين الشحات – حمدي فتحي – وليد سليمان – أليو ديانج – طاهر محمد – محمد مجدي "أفشة" – أكرم توفيق.

الهجوم: محمود كهربا – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا.

الأهلي يتصدر الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.