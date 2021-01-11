مونديال اليد - ممدوح هاشم لـ في الجول: طموحنا بلا حدود.. ونحلم بتحقيق ميدالية

كشف محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر لكرة اليد أن الفريق طموحه بلا حدود ويسعى لتحقيق إنجاز الفوز بميدالية.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد في نسختها السابعة والعشرين في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري. (لمعرفة نظام البطولة الجديد)

وقال هاشم عن فترة الإعداد في تصريحاته لـ FilGoal.com: "بالطبع تأثرنا بسبب كورونا خاصة بداية الموجة الثانية، كان هناك عدد من المباريات الودية التي تم الاتفاق عليها لكن تم إلغائها لظروف الجائحة".

وأوضح "بالنسبة لي الأمور رغم ذلك جيدة بالنسبة لنا خضنا بعض المباريات الودية ولعبنا مواجهتين أمام اليابان هناك منتخبات لم يتوفر لها ذلك والتأثر على جميع الفرق".

وتقع مصر في المجموعة السابعة بجوار السويد والتشيك وتشيلي، ويفتتح المنتخب مشواراه أمام تشيلي مساء الأربعاء.

وكشف هاشم رأيه "أرى أن المجموعة متوازنة، لكن لا تنظر لذلك فقط ولكن للدور الرئيسي وربع النهائي بعد ذلك".

وشدد "السويد من أفضل الفرق في العالم وبالتأكيد المنافس الأول لمصر وهي المفتاح الرئيسي بالنسبة لنا".

وعن ترتيب المباريات قال: "الأفضل لي أن تواجه السويد في ختام دور المجموعات كما هو الوضع الآن من أجل ارتفاع مستوانا بالتدريج".

وأضاف "طموحنا بلا حدود في تلك البطولة، هذا الجيل يحلم بالتواجد في المربع الذهبي على الأقل، كنا ضمن أفضل 8 منتخبات في البطولة الماضية ونحن على قدر المسؤولية للوصول لنصف النهائي".

وتابع "حق مشروع بالنسبة لنا التفكير في ميدالية، نحن من المنتخبات التي يتم عمل حسابها من المنتخبات الأخرى وطموح نسعى لتحقيقه".

وعن ارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 32 منتخبا "زيادة الفرق أفضل بسبب زيادة أيام الراحة فبدلا من اللعب كل يوم تلعب كل يومين، بالنسبة لجميع المنتخبات هذا الأمر أفضل".

وشدد هاشم "لن نستخسر نقطة عرق في البطولة وكما نقول (هنموت نفسنا) في الملعب لتحقيق حلمنا".

وأتم تصريحاته"منتخبنا متكامل من كل شيء لاعبين وجهاز فني وهناك دعم من الاتحاد والدولة وإن شاء الله نحقق ميدالية".