انتهت في الدوري – بيراميدز (1) - (1) وادي دجلة.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز ووادي دجلة التي تقام اليوم الإثنين في ملعب الدفاع الجوي المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق78: يا رباااه عبد المنصف يتصدى لركلة جزاء من أحمد سامي.

ق77: الفيديو يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بداعي عرقلة إبراهيم عادل.

ق69: جوووول التعادل لدجلة عن طريق رأسية من حسام عرفات.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق20: جووول رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.