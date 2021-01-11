مران الأهلي - مشاركة معلول في التدريبات.. وسلبية مسحة مروان

شارك علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وخضع معلول لفحص طبي قبل المران للتأكد من جاهزيته بعد تعرضه لكدمة خفيفة خلال تقسيمة في تدريبات الأحد.

وفضل الجهاز الطبي للأهلي خروج معلول من مران الأحد كإجراء احترازي للاطمئنان على حالته بعد الفحص الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية المسحة الثانية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة إذ خاض جلسة في الجيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري.

وركز بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الإنتاج الحربي.

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري مع الزمالك برصيد 13 نقطة ولكن الأفضلية للأحمر بفارق الأهداف.