سيميوني يكشف: أتليتكو في مفاوضات متقدمة مع ديمبيلي.. وتعليق على تصريحات زيدان

الإثنين، 11 يناير 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد إن فريقه في مفاوضات متقدمة للغاية مع ليون لضم موسى ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير. وذلك في المؤتمر الصحفي.

وصرح سيميوني قائلا: "صفقة موسى ديمبيلي؟ لم تتم بعد، نحن في مفاوضات متقدمة للغاية للتوقيع معه، نعم هذا صحيح".

ديمبيلي صاحب الـ24 عاما، مصاب بكسر في الذراع في الوقت الحالي ومن المفترض عودته بعد تعافيه في شهر فبراير المقبل.

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وشارك المهاجم الفرنسي في 16 مباراة بالدوري لعب كأساسي في 6 منها وسجل هدفا وحيدا، وكان الموسم الماضي من أفضل مواسمه مع ليون، إذ سجل 24 هدفا وصنع 7 آخرين في 46 مباراة.

وتطرق المدرب الأرجنتيني للحديث عن تأجيل المباريات للظروف المختلفة سواء الطقس أو كورونا قائلا: "الجميع لديه مسؤولياته، وأنا كمدرب يجب أن أحضر فريقي، من السهل للغاية أن أمنح رأيي من الخارج، لكن عليك أن تكون في موضع من يتخذون القرارات".

وواصل ردا على سؤال بخصوص تصريحات زيدان حول الطقس والملعب: "لم أكن في موضع المدرب في تلك المباراة لذا من المستحيل أن أشعر بما شعر به وقاله".

وأكمل "مباراة الثلاثاء ستقام في أجواء باردة للغاية، الملعب ستصبح حالته سيئة شيئا فشيء، لا يمكنني أن أقول أي شيء آخر".

ويواجه أتليتكو نظيره إشبيلية يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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