تشكيل بيراميدز – السعيد وصبحي يقودان الهجوم ضد دجلة.. وفتحي على دكة البدلاء

يقود الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي هجوم فريق بيراميدز في مواجهته ضد فريق وادي دجلة.

وأعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري المصري.

ويلعب أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن بينما يجلس أحمد فتحي على دكة البدلاء.

ويعوض طارق طه غياب الظهير الأيسر محمد حمدي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد سامي – طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – إريك تراوري – إسلام عيسى

خط الهجوم: عبد الله السعيد – جون أنطوي – رمضان صبحي

ويجلس على دكة البدلاء كل من: المهدي سليمان – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – محمود حمادة – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – دودو الجباس – إبراهيم عادل

فيما جاء تشكيل وادي دجلة والذي أعلن عنه نيكوديموس بابافاسيليو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: إيهاب المباركي – محمود مرعي – خالد رضا – يوسف يعقوبو

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – أحمد مجدي – محمد هلال

خط الهجوم: دييجو كالديرون – رودني أنطوي

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ15 برصيد 5 نقاط من 5 مباريات.