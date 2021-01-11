في الجول يكشف مواعيد مباريات الزمالك حتى مارس.. العودة لاستاد القاهرة وبداية إفريقيا

الإثنين، 11 يناير 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

يخوض الزمالك 9 مباريات خلال الفترة من 19 يناير إلى 1 مارس 2021 في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com حصل على نسخة من مواعيد مباريات الزمالك المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها من قبل اتحاد الكرة خلال ساعات قليلة.

الزمالك يلاقي النادي المصري مساء غد الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة
الزمالك: تألق إمام عاشور لا يقلل من ساسي.. وقد نضم مهاجما في وجود مصطفى طبيب الزمالك يكشف جديد إصابات فريقه في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك لبيع مصطفى محمد.. ساعات حاسمة مع سانت إيتيان قصة تأبين ناشئ الزمالك الطفل لـ والدته المتوفاة "سأنجح لأجلها"

بعد هذه المباراة، لم يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات باقي جولات الدوري حتى الآن بشكل رسمي، لكننا سننشرها لكم في السطور التالية.

الزمالك سيستمر في خوض مبارياته خارج استاد القاهرة، على أن تكون العودة لاستاد القاهرة خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ12 وبعد نهاية إصلاحات استاد القاهرة.

الفريق الأبيض سيبدأ أيضا مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 12 فبراير بمواجهة مولودية الجزائر.

مباريات الزمالك خلال تلك الفترة ستشهد أيضا سفره لمواجهة أسوان في أسوان يوم 23 يناير الجاري في الجولة التاسعة، وذلك بعدما عاد أسوان لخوض مبارياته في محافظته مجددا.

وتأتي مواعيد وملاعب مباريات الزمالك كالتالي:

-الزمالك والجونة 19 يناير 2021 – استاد بتروسبورت – الجولة الـ8

-أسوان والزمالك 23 يناير – استاد أسوان – الجولة الـ9

-الزمالك ومصر للمقاصة 28 يناير – استاد بتروسبورت – الجولة العاشرة

-غزل المحلة والزمالك 2 فبراير 2021 – استاد غزل المحلة – الجولة الـ11

-الزمالك والاتحاد يوم 7 فبراير – استاد القاهرة – الجولة الـ12 "العودة لاستاد القاهرة".

-الزمالك ومولودية الجزائر 12 فبراير – الجولة الأولى لدور المجموعات – دوري أبطال إفريقيا – استاد القاهرة

-الزمالك والإسماعيلي يوم 17 فبراير – استاد القاهرة - مؤجلة من الجولة الـ13

-تونجيث السنغالي والزمالك يوم 23 فبراير – استاد لات ديور – الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

-وادي دجلة والزمالك 1 مارس – استاد الأهلي WE السلام – الجولة الـ14

في الدوري في إفريقيا الزمالك الدروي المصري دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: لا أحد ينظر لجدول الدوري في يناير.. واختلاف المسابقة بعد رحيل فيرجسون 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: استبعادي أمام المصري ليس للإصابة 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – بيراميدز (0) - (0) وادي دجلة. انطلاق المباراة 18 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - مشاركة معلول في التدريبات.. وسلبية مسحة مروان 29 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف مواعيد مباريات الأهلي حتى مارس.. محموعات إفريقيا وكأس العالم للأندية 32 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وأحداد.. وتواجد عمر السعيد أمام المصري 48 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني يكشف: أتليتكو في مفاوضات متقدمة مع ديمبيلي.. وتعليق على تصريحات زيدان 52 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز – السعيد وصبحي يقودان الهجوم ضد دجلة.. وفتحي على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك