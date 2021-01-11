في الجول يكشف مواعيد مباريات الزمالك حتى مارس.. العودة لاستاد القاهرة وبداية إفريقيا

يخوض الزمالك 9 مباريات خلال الفترة من 19 يناير إلى 1 مارس 2021 في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com حصل على نسخة من مواعيد مباريات الزمالك المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها من قبل اتحاد الكرة خلال ساعات قليلة.

الزمالك يلاقي النادي المصري مساء غد الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

بعد هذه المباراة، لم يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات باقي جولات الدوري حتى الآن بشكل رسمي، لكننا سننشرها لكم في السطور التالية.

الزمالك سيستمر في خوض مبارياته خارج استاد القاهرة، على أن تكون العودة لاستاد القاهرة خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ12 وبعد نهاية إصلاحات استاد القاهرة.

الفريق الأبيض سيبدأ أيضا مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 12 فبراير بمواجهة مولودية الجزائر.

مباريات الزمالك خلال تلك الفترة ستشهد أيضا سفره لمواجهة أسوان في أسوان يوم 23 يناير الجاري في الجولة التاسعة، وذلك بعدما عاد أسوان لخوض مبارياته في محافظته مجددا.

وتأتي مواعيد وملاعب مباريات الزمالك كالتالي:

-الزمالك والجونة 19 يناير 2021 – استاد بتروسبورت – الجولة الـ8

-أسوان والزمالك 23 يناير – استاد أسوان – الجولة الـ9

-الزمالك ومصر للمقاصة 28 يناير – استاد بتروسبورت – الجولة العاشرة

-غزل المحلة والزمالك 2 فبراير 2021 – استاد غزل المحلة – الجولة الـ11

-الزمالك والاتحاد يوم 7 فبراير – استاد القاهرة – الجولة الـ12 "العودة لاستاد القاهرة".

-الزمالك ومولودية الجزائر 12 فبراير – الجولة الأولى لدور المجموعات – دوري أبطال إفريقيا – استاد القاهرة

-الزمالك والإسماعيلي يوم 17 فبراير – استاد القاهرة - مؤجلة من الجولة الـ13

-تونجيث السنغالي والزمالك يوم 23 فبراير – استاد لات ديور – الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

-وادي دجلة والزمالك 1 مارس – استاد الأهلي WE السلام – الجولة الـ14

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