بلدية المحلة يعلن: وقف واستبعاد رئيس النادي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة - غزل المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة في بيان رسمي وقف واستبعاد عضوية مصطفى السامولي رئيس مجلس إدارة النادي.

ويأتي ذلك القرار نتيجة لتعمده تعطيل العمل وسير الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة بالنادي بجانب إيقاف توقيعه لدى البنوك.

لمعرفة أزمة نادي بلدية المحلة (من هنا)

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وأشار البيان إلى أن القرار بناء على التحقيقات التي تم إجرائها من قبل الجهات المختصة وتم اعتماد نتيجتها من وزير الشباب والرياضة وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الشيكات كتوقيع أول وأمين صندوق النادي كتوقيع ثاني.

وتعود مشكلة بلدية المحلة بين رئيس النادي وبعض الأعضاء برفضه التوقيع على الشيكات ورسوم تعاقد اللاعبين قبل فترة غلق القيد وقيام محمود الشامي بالتدخل وحل المشكلة.

واستمرت المشكلة بعدم حصول لاعبي الفريق على مقدمات عقودهم ورواتبهم الشهرية بسبب رفض رئيس النادي القيام بالتوقيع على الشيكات.

بلدية المحلة
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