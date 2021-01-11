تتويج فريق "إيجلز" ببطولة سيدات كرة القدم الأمريكية على ملاعب زد

استضاف مجمع زد بمدينة الشيخ زايد بطولة African Flag Ladies Cup لكرة القدم الأمريكية.

ونجح فريق Eagles Athletic Club بالتعاون مع فريق Cairo Bears في استضافة الحدث الأول من نوعه في مصر.

وتغلب فريق إيجلز أتليتك على كايرو بيرز بنتيجة 33-30 في المباراة النهائية.

وشهد ملعب نادي Zed الراعي الرسمي للبطولة و الذي خطى الخطوات الاولى لدعم اللعبة في مصر، وانتشرت كرة القدم الامريكية في الملاعب المصرية على مدار ال٦ سنوات الماضية تحت تنظيم ائتلاف يضم ١٦ فريق.

ضمت البطولة الأفريقية ٤ فرق هم الفرقتين المستضيفين Eagles Athletic Club وCairo Bears بالإضافة الي فريق مغربي: Moroccan Jaguars وضيف البطولة الفريق الامريكي .Philadelphia Phantomz:

ويذكر أن نادي زد سيفتتح أول أكاديمية لكرة القدم الامريكية تحت سن ١٧ سنة في فبراير المقبل.