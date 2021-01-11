جلسة بين موسيماني والخطيب لتحديد احتياجات الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا أمس السبت مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، في حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة.

وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني، وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.

موسيماني تولى تدريب الأهلي مع نهاية الموسم الماضي، ليحقق معهم لقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.