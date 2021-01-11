مونديال اليد - جناح فرنسا لـ في الجول: ممدوح هاشم محارب في الملعب ونحاول تعويض كاراباتيتش

أشاد فالنتين بورت جناح مونبيليه ومنتخب فرنسا لكرة اليد بقدرات محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر وذلك في حديثه لـFilGoal.com

وتزامل بورت مع هاشم في مونبيليه في عام 2018، وفاز الثنائي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نانت في المباراة النهائية بنتيجة 32-26.

وقال بورت عن ممدوح هاشم: "لدي ذكريات رائعة معه، لقد فزنا بالألقاب معا وهو محارب حقيقي على أرض الملعب".

وتابع "أعرف من لعبوا في فرنسا (من المصريين) مثل محمد ممدوح هاشم بالطبع، وعلي زين ومحمد سند".

واحترف علي زين في فريق إكس إن بروفانس بينما يلعب سند في فريق نيم.

وبجانب دوري أبطال أوروبا، فاز بورت بلقب كأس العالم عامي 2015 و2017 مع فرنسا.

وبسؤاله عن أي بطولة تُفضل أن تفوز بها مجددا، أجاب "كلاهما بالطبع، أرغب في مواصلة تحقيق الألقاب مع فريقي ومنتخب بلادي".

وعن استعدادات فرنسا لبطولة العالم، قال: "لعبنا مباراتين ضد صربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2022".

وعن رأيه في مجموعة الخامسة التي تقع فيها فرنسا أوضح "المجموعة صعبة للغاية بتواجد النرويج التي تعد من أفضل المنتخبات في العالم وكذلك النمسا التي تظل واحدة من أكثر منتخبات تنافسية في أوروبا، أما أمريكا فتعد جديدة على البطولة".

ووصلت النرويج لنهائي بطولة العالم عامي 2017 و2019 لكنها خسرت من فرنسا والدنمارك على الترتيب، فيما حققت النمسا المركز الثامن في بطولة أوروبا عام 2020، بينما لم تتأهل أمريكا للبطولة من عام 2001.

بتواجد النرويج، ستتجد مواجهة بورت مع ساندر ساوجسين لاعب باريس سان جيرمان السابق وكييل الألماني الحالي.

وتذكر بورت مواجهته لساوجسين في الدوري الفرنسي، وقال: "كان يقود باريس سان جيرمان وأضاف كثيرا للمباريات. هو علامة فارقة في هذا الفريق".

وعن تراجع نتائج فرنسا مؤخرا والخروج من دور المجموعات في بطولة أوروبا الأخيرة، كشف "نحن في مرحلة بناء الفريق لذا الأمور قد تكون أكثر تعقيدا. لدينا الطموح (للمنافسة) لكننا نصل بتواضع كبير وسنرى كيف ستسير الأمور (في المونديال)".

وخسرت فرنسا لجهود نيكولا كاراباتيتش بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كاراباتيتش قاد فرنسا لتحقيق 4 بطولات لكأس العالم بالإضافة لذهبتين في الأولمبياد بجانب 3 ألقاب لبطولة أوروبا.

وعن غيابه، قال: "خسارة نيكو (كاراباتيتش) كبيرة للغاية، هو قائد المنتخب وواحد من أفضل لاعبي العالم؛ لكننا نعمل على إيجاد الحل لتعويضه".

وشدد بورت أن حراسة مرمى المنتخب الفرنسي لم تتأثر كثيرا باعتزال تييري أومير الذي فاز بـ5 بطولات عالم و3 ألقاب لبطولة أوروبا وميدالتين ذهبتين.

وأتم تصريحاته "تيري (أومير) كان حارسا استثثنائيا، لكن لدينا حراس مرمى رائعين يمكنهم تقديم مستوى عظيم في المباريات والظهور بشكل مميز في البطولات الكبرى".

ولعب بورت 124 مباراة دولية مع فرنسا في كل البطولات وسجل 313 هدفا.

وحقق بورت بطولة العالم مرتين، بالإضافة لبطولة أوروبا عام 2014 وفضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.