سيراميكا كليوباترا يعلن استعارة أحمد ياسر ريان
الإثنين، 11 يناير 2021 - 12:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا استعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
وكشف نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي عن استعارة ريان، وذلك لتدعيم هجومه في أولى صفقات الفريق الشتوية.
الأهلي ⬅️ سيراميكا كليوباترا
رحبوا معنا بأولى صفقاتنا الشتوية 👋🏻
النجم أحمد ياسر ريان 🔴🟠 pic.twitter.com/UaYWsXWW6B— Cleopatra Fc (@cleopatraFC) January 11, 2021
أحمد ياسر ريان كان قريبا من الانضمام لفريق سموحة، قبل أن يتدخل سيراميكا كليوباترا ويحسم الصفقة.
أحمد ياسر ريان قضى الموسم الماضي معارا لنادي الجونة، قبل أن يعود لـ الأهلي بداية الموسم الجاري.
صاحب الـ22 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف حتى الآن.