سيراميكا كليوباترا يعلن استعارة أحمد ياسر ريان

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا استعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي عن استعارة ريان، وذلك لتدعيم هجومه في أولى صفقات الفريق الشتوية.

أحمد ياسر ريان كان قريبا من الانضمام لفريق سموحة، قبل أن يتدخل سيراميكا كليوباترا ويحسم الصفقة.

أحمد ياسر ريان قضى الموسم الماضي معارا لنادي الجونة، قبل أن يعود لـ الأهلي بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ22 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف حتى الآن.