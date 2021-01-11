تنس - ميار شريف تتأهل لنصف نهائي الدور التمهيدي ببطولة أستراليا المفتوحة

الإثنين، 11 يناير 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

ميار شريف

تأهلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف إلى نصف نهائي الدور التمهيدي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتغلبت ميار في الدور التمهيدي الأول على اليابانية أكيكو أوماي بمجموعتين دون رد.

وتسيد البطلة المصرية المباراة التي انتهت في 54 دقيقة فقط بالفوز على المصنفة 258 عالميا بنتيجة 6-0 و 6-1.

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وتلعب ميار شريف أمام الأمريكية جريس مين المصنفة 247 عالميا في نصف نهائي الدور التمهيدي.

وتقام المباراة صباح يوم الثلاثاء لحسم المتأهلين إلى الدور التمهيدي الختامي.

وكانت ميار شريف قد رفعت تصنيفها العالمي إلى 128.

تنس ميار شريف
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