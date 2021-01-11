تقرير: إنتر ينتظر رحيل إريكسن للتعاقد مع لينجارد

يرغب مسؤولو إنتر في التعاقد مع جيسي لينجارد صانع ألعاب مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إنتر يستهدف التوقيع مع الدولي الإنجليزي لكن بعد التخلص من كريستيان إريكسن صانع ألعاب الفريق أولا.

وخرج إريكسن من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر. فلم يلعب إلا 393 دقيقة فقط في الموسم الحالي وُزعت على 13 مباراة.

أما لينجارد فلم يلعب إلا 179 دقيقة فقط على 3 مباريات وأصبح خارج خطط المدرب أولي جونار سولشاير.

وكانت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد أشارت في تقرير سابق لها أن فالنسيا يرغب في استعارة إريكسن لكنه قد يدخل في منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الذي يهتم بخدمات اللاعب أيضا.

وانتقل إريكسن لإنتر في يناير 2020 قادما من توتنام وينتهي عقده عام 2024.