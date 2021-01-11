تيليجراف: نابولي يرغب في ضم تيرني من أرسنال

يسعى نادي نابولي للحصول على خدمات كيران تيرني مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك حيب تقرير نشرتهصحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن نابولي يرى صاحب الـ23 عاما كحل مثالي لمستقبل مركز الظهير الأيمن في الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نابولي سيضم اللاعب على سبيل الإعارة في يناير مؤقتا قبل ضمه بشكل نهائي في الصيف.

وفي حالة عدم نجاح نابولي في ضم تيرني مؤقتا حتى إتمام الصفقة بشكل نهائي، فإنه سيتجه لاستعارة إيمرسون بالميري مدافع تشيلسيحتى يحاول ضم تيرني في الصيف.

وكان أرسنال في سباق مع نابولي لضم الدولي الاسكتلندي في صيف 2019، قبل أن ظفر النادي اللندني بخدماته.

وانضم تيرني إلى أرسنال قادما من سيلتك في صيف 2019 بمبلغ 27 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك تيرني خلال الموسم الجاري مع أرسنال في 22 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع ثلاثة آخرين.