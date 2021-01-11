فحص طبي لـ ماكيني وديبالا لكشف مصيرهما من مواجهة إنتر

يجري نادي يوفنتوس فحصا طبيا للثنائي ويستون ماكيني وباولو ديبالا للكشف عن مصيرهما قبل مواجهة إنتر الأسبوع المقبل.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتغلب يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وفقد يوفنتوس ديبالا وماكيني في أول 45 دقيقة من المباراة بسبب الإصابة.

وتعرض ماكيني لإصابة في العضلات بينما أصيب باولو ديبالا بالتواء خفيف في الركبة.

وتم استبدال ماكيني بأرون رامسي في الدقيقة 19 بينما تم استبدال ديبالا في الدقيقة 42 ونزول ديجان كولوسيفسكي.

وقال أندريا بيرلو المدير الفني للفريق عن الإصابات: "ديبالا تعرض لضربة في الرباط الجانبي في ركبته من الداخل".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "ماكيني كان يعاني بالفعل من مشكلة عضلية طفيفة وشعر بها مجددا".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة جنوى مساء الأربعاء في كأس إيطاليا، قبل مواجهة إنتر يوم الأحد في الدوري.